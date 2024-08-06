Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önüne Eczane ve Medikal Malzeme Satış Yeri İhalesi

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne eczane ve medikal malzeme satış yeri olmak kaydıyla yapılan 4 işyeri perşembe günü ihaleye çıkıyor.

Bilecik merkez Pelitözü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde İl Özel İdare tarafından yaptırılan bitişik nizam 4 iş yeri perşembe günü eczane ve medikal malzeme satış yeri olarak kiraya çıkacak. 77 metrekare alan işyerleri aylık muhammen kira bedeli 50 bin TL'den Bilecik İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda perşembe günü saat 14: 00'da başlayacak ihaleye ile 6 yıllığına kiraya verilecek. - BİLECİK