Bilecik İl Müdürü Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik İl Müdürü Öğrencilerle Buluştu

Bilecik İl Müdürü Öğrencilerle Buluştu

Ramazan Demir, Ertuğrulgazi İlkokulu'nda BİL-EN kapsamında öğrencilere bilgi ve hediye verdi.

25.02.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Eğitim Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle geçtiğimiz hafta Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayan Ramazan Demir, Ertuğrulgazi İlkokulu BİL- EN programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. İl Müdürü Demir, öğrencilere kurumun yürütülen çalışmaları hakkında bilgi vererek merak ettikleri konular hakkında sorularını cevapladı.

Gerçekleşen ziyaretin sonunda ise; İl Müdürü Demir öğrencilere hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ramazan Demir, Etkinlikler, Gençlik, bilecik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik İl Müdürü Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 Dünyaya rezil olduk ’’Maymun krizi’’ bütün Avrupa’da Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
16:49 Burak Çelik’ten müjdeli haber Ünlü oyuncu baba oluyor Burak Çelik'ten müjdeli haber! Ünlü oyuncu baba oluyor
16:49 Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı Ali Koç’tan flaş derbi kararı Geçen sezon ortalığı birbirine katmıştı! Ali Koç'tan flaş derbi kararı
16:44 Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
16:35 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
16:13 Dursun Özbek’ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj
16:12 Kız isteme törenine damga vuran an Damat bunu hiç beklemiyordu Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
16:09 Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 12:01:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik İl Müdürü Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.