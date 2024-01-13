 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çocuk Kulübü 24 saat hizmet veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çocuk Kulübü 24 saat hizmet veriyor

Osmaneli'nde bulunan Çocuk Kulübü, 200 öğrenci kapasiteli olup, 24 saat hizmet vermektedir. Kulüp, değerler eğitimi, robotik kodlama, akıl oyunları, bilim ve teknoloji içerikli uygulamalar gibi çeşitli imkanlar sunarak çocuklara destek olmaktadır. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Çocuk Kulübü'nün eğitimin temeline dayanan aktivitelerde çocuklara destek verdiğini belirtti.

Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde Çocuk Kulübü 24 saat hizmet veriyor
13.01.2024 - 12:36,
Abone Ol

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çocuk Kulübü 24 saat hizmet veriyor.

Osmaneli'nde bulunan Çocuk Kulübü 200 öğrenci kapasiteli olması ile birlikte 24 saat hizmet veriyor. Kulüp, 20 deneyimli branş öğretmenlerin bulunduğu ve değerler eğitimi, robotik kodlama, akıl oyunları, bilim ve teknoloji içerikli uygulamalar ile çocuklara çeşitli imkanlar sunuyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çocuklara yönelik açılan Çocuk Kulübü'nün eğitimin temeline dayanan çeşitli aktivitelerde desteklendiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmaneli, Bilecik, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çocuk Kulübü 24 saat hizmet veriyor - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çocuk Kulübü 24 saat hizmet veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement