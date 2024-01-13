Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çocuk Kulübü 24 saat hizmet veriyor.

Osmaneli'nde bulunan Çocuk Kulübü 200 öğrenci kapasiteli olması ile birlikte 24 saat hizmet veriyor. Kulüp, 20 deneyimli branş öğretmenlerin bulunduğu ve değerler eğitimi, robotik kodlama, akıl oyunları, bilim ve teknoloji içerikli uygulamalar ile çocuklara çeşitli imkanlar sunuyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çocuklara yönelik açılan Çocuk Kulübü'nün eğitimin temeline dayanan çeşitli aktivitelerde desteklendiğini belirtti. - BİLECİK