Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimi Genel Kurulu - Son Dakika
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Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimi Genel Kurulu

Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimi Genel Kurulu

Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlık seçiminde Ayla Ercan güven tazeledi.

19.07.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimi Genel Kurulu Başkanlık seçiminde Ayla Ercan güven tazeledi.

Bilecik Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen genel kurula; Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve kent konseyi üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başlığı seçimi gerçekleştirildi. Faaliyet raporunun sunulması ve değerlendirilmesinin ardından başkanlık seçimine geçildi. Mevcut başkan Ayla Ercan güven tazeleyerek yeniden Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına seçildi. Genel kurul sonrası konuşan Başkan Subaşı, "Bilecik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı seçimlerini gerçekleştirdik. Divan Başkanı olarak görev aldığım seçimlerde Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Ayla Ercan'ı tebrik ediyor, başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçilen Ayla Ercan ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle Kadın Meclisi 3'üncü Genel Kurulu'nda başkan olarak yeniden seçilmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Hepinize bu güven ve destek için içtenlikle teşekkür ediyorum. Kadın Meclisi olarak, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta daha aktif, daha etkili bir şekilde yer almasını sağlamak için çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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