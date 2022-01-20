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Bilecik pazar günü donacak - Son Dakika

Bilecik pazar günü donacak

20.01.2022 16:23
Bilecik pazar günü donacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada pazar günü Bilecik aşırı soğukların etkisi altına girecek ve hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada pazar günü Bilecik aşırı soğukların etkisi altına girecek ve hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilecik hafta sonundan itibaren aşırı soğukların etkisi altına gireceği belirtilerek, "Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren Cumartesi Bilecik ilimiz genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında Pazartesi Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk havanın etkisi ile de Bilecik ilimizin genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. 21 Ocak Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen yağışların Bilecik il genelinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 22 Ocak Cumartesi günü Bilecik il genelinde yağışların aralıklı ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 23 Ocak 2022 Pazar; Bilecik il genelinde yağışların aralıklı kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 24 Ocak Pazartesi günü Bilecik genelinde yağış beklenmemekte olup, Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle il genelinde soğuk havanın kuvvetlenerek devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve aralıklı kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

Öte yandan Bilecik'te yarın en düşük hava sıcaklığı 1, cuma günü eksi 3, cumartesi günü eksi, pazar günü ise eksi 12 derece olacak. - BİLECİK

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Bilecik, Pazar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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