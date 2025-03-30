Bilecik şehitleri unutmadı

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Bilecik Valisi Şefik Aygöl öncülüğünde aziz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlikte düzenlenen programa; Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve birçok kurum ve kuruluş temsilcisi ile şehit aileleri katıldı.

Ziyarette, şehitlerimizin anısına dualar okunurken, kabirler karanfil ve çiçeklerle süslendi. Vali Şefik Aygöl yaptığı konuşmada, "Ramazan Bayramı dolayısıyla, vatanımız uğruna canlarını veren kahraman şehitlerimizin kabirlerini ve mezarlık ziyareti yapan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Aziz ruhunuz şad olsun" dedi.

Şehit ailelerinin duygusal anlar yaşadığı ziyarette, milletimizin birlik ve beraberliğinin şehitlerimizin fedakarlıklarıyla güç kazandığı bir kez daha vurgulandı. Program, şehitlikte yapılan kısa bir dua ile son buldu. - BİLECİK