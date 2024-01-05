Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi\'nde Askerlere TTZA Kirpi Kullanıcı Kursu Verildi

Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında askerlere TTZA Kirpi kullanıcı kursu verildi.
Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 33'üncü dönem 'Zırhlı Land Rover Kullanıcı' kursu, 67'nci dönem 'TTZA Kirpi Kullanıcı' kursu ve 19'uncu dönem 'TTZA Ejder Yalçın Kullanıcı' kursu başarıyla tamamlandı. Kursu alan askerlere araçlar hakkında detaylı bilgi verilirken, ardından sürüş testleri yapıldı. - BİLECİK
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