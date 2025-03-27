Bilecik'te 1001 Hatim Duası - Son Dakika
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Bilecik'te 1001 Hatim Duası

Bilecik\'te 1001 Hatim Duası

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kadir Gecesi'nde 1001 hatim duası etkinliği düzenledi.

27.03.2025 02:06
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 1001 hatim duası, bu yıl da Kadir Gecesi'nde gerçekleştirildi.

1001 Hatim Bilecik programının duası İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş tarafından Kadir Gecesi'nde okundu. Bilecik'in tarihi sembollerinden biri olan Orhan Gazi Camii'nde gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve vatandaşlar katıldı. Hatim, Yasin-i Şerif, süreler ve salavatları içeren 1001 Hatim Bilecik programı kapsamında hatim, yüz binlerce Yasin-i Şerif, Salavat-ı Şerif ve kısa süreler okundu. Hatim duası yapılması sonrası yatsı ve teravih namazı kılındı.

Program kandil şekeri dağıtımıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 1001 Hatim Duası - Son Dakika

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