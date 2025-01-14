Bilecik\'te 2024\'te 6.583 Kişi İstihdam Edildi

Yerel

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, 2024 yılında il genelinde toplamda 6 bin 583 vatandaşın işe yerleştirdiğini belirtti.

Yıldırım, 2024 yılı içerisinde iş arayan vatandaşlar ile işletmeleri buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, 4 bin140 erkek, 2 bin 443 kadın olmak üzere toplamda 6 bin 583 kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi. Oldukça verimli geçen 2024 yılının ardından 2025'te de çalışmalarının artarak devam edeceğini dile getiren İl Müdürü Yıldırım, "Genel Müdürlüğümüzün yıllık hedefleri doğrultusunda, yıl boyunca yaptığımız çalışmalar neticesinde, 2024 yılını çok verimli geçirerek başarılı bir yılı geride bıraktık. İl Müdürlüğümüzde görevli personelin özverili çalışmaları ile ilimizde istihdam faaliyetlerine yön vererek ulusal istihdam politikalarına önemli katkılar sunduk. Rakamlarla 2024 yılını özetlemek gerekirse, işe yerleştirme çerçevesinde 2 bin 386 genç, 202 engelli, bin 113 yüksek öğrenim mezunu kategorilerinde, 4 bin 140 erkek, 2 bin 443 kadın olmak üzere toplamda 6 bin 583 vatandaşımızı işe yerleştirdik" dedi.

"2 bin 903 kişiye toplamda 167 milyon 123 bin 681 işsizlik ödeneği"

Yıldırım, açıklamasının devamında, "18 farklı firma ile 217 katılımcılı 39 adet İşbaşı Eğitim Programı, 281 katılımcılı 6 adet Çalışanların Mesleki Eğitim Programı düzenledik. 62 erkek, 120 kadın olmak üzerek toplamda 182 katılımcılı 7 adet TYP, 23 erkek, 285 kadın olmak üzere toplamda 308 katılımcılı 4 adet İUP düzenledik. 2 bin 903 kişiye 167 milyon 123 bin 681 TL. tutarında işsizlik ödeneği ödemesi gerçekleştirdik. 5 bin 533 işsiz, bin 54 engelli, 62 eski hükümlü kategorilerinde, 8 bin 431 erkek, 6 bin 129 kadın olmak üzere toplamda 14 bin 560 vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirdik. 31 eğitim kurumu, 2 bin 62 özel sektör işyerimiz olmak üzere toplamda 2 bin 93 ziyaret görüşme gerçekleştirdik. Tüm emekleri için kurum personelime, yıl boyunca paydaş olarak katkı sunan tüm özel sektör işletmelerimize, desteklerini esirgemeyen sayın Valimiz Şefik Aygöl'e ve diğer kamu kurumlarına teşekkürlerimizi sunarız. 2025 yılının daha verimli, başarılı geçmesini dileriz" dedi. - BİLECİK