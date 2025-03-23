Bilecik'te Afet ve Yangın Eğitimi - Son Dakika
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Bilecik'te Afet ve Yangın Eğitimi

BŞEÜ ve AFAD iş birliğiyle Pelitözü Gölpark'ta afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi.

23.03.2025 15:55
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Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü iş birliğiyle, Pelitözü Gölpark Misafirhanesi personeline "Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim kapsamında, afetlere karşı bilinç oluşturulması ve olası yangınlara müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Teorik eğitimin ardından misafirhane bahçesinde kontrollü olarak oluşturulan yangın üzerinde uygulamalı tatbikat gerçekleştirilerek personelimize yangına müdahale teknikleri konusunda pratik bilgiler verildi.

Bu eğitim ve tatbikat ile personelin deprem, yangın, sel ve heyelan gibi afetler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği, olası bir yangın durumunda ise etkin müdahale yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Afet ve Yangın Eğitimi - Son Dakika

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