Bilecik\'te Aile İftar Programı

Bilecik'te uzun yıllar birlikte olan çiftler iftar programında bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen iftar programında uzun yıllardır birlikte olan çiftler ve aileleriyle bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, samimi sohbetlerin yaşandığı programda aile olmanın önemi vurgulanırken, büyüklerin hayat tecrübeleri de dinlendi. Vali Aygöl, aile kavramının toplumun temel taşı olduğunu belirterek şunları söyledi: "2025 Aile Yılı vesilesiyle birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için buradayız. Fedakarlıkları, merhametleri ve sevgileriyle hayatımızı güzelleştiren kadınlarımızın günü kutlu olsun."

Etkinlikte, aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik mesajlar verilirken, katılımcılar anlamlı bir akşamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. - BİLECİK