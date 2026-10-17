Bilecik'te Ali Ersoy Parkı'nda yakılan ateş çevrede kirlilik oluşturdu, tepki çekti - Son Dakika
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Bilecik'te Ali Ersoy Parkı'nda yakılan ateş çevrede kirlilik oluşturdu, tepki çekti

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Bilecik\'te Ali Ersoy Parkı\'nda yakılan ateş çevrede kirlilik oluşturdu, tepki çekti
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Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi'ndeki Ali Ersoy Parkı'nda yakılan ateş çevrede kirliliğe neden oldu. Çocukların oyun oynadığı, vatandaşların dinlendiği parkın bu hale gelmesine tepki gösteren bir vatandaş, "Her yeri mahvetmişler, herkes zor geziniyor" dedi.

Bilecik merkezde bulunan bir parkın ortasında ateş yaktılar.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi'nde yer alan Ali Ersoy Parkı'nda yakılan ateşin ardından çevrede kirlilik oluştu. Parkın ortasında ateş yakılması ve etrafın kirletilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Çocukların oyun oynadığı, vatandaşların dinlenmek ve vakit geçirmek için kullandığı parkta oluşan kirlilik, ortak kullanım alanlarının durumunu yeniden gündeme getirdi.

"Her yeri mahvetmişler, herkes zor geziniyor"

Parkın mevcut haline tepki gösteren bir vatandaş, çevrenin adeta mahvedildiğini belirterek, "Her yeri mahvetmişler, herkes zor geziniyor" dedi. Vatandaşlar, çocukların rahatça oynayabileceği ve ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği parkın bu şekilde kirletilmesine tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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