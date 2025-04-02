Bilecik'te Bayram Coşkusu - Son Dakika
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Bilecik'te Bayram Coşkusu

Bilecik\'te Bayram Coşkusu

Bilecik Valiliği, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bayram etkinliği düzenleyerek çocuklar ve yaşlıları bir araya getirdi.

02.04.2025 09:58
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Bilecik Valiliği'nin öncülüğünde düzenlenen anlamlı bayram etkinliği, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde coşku dolu anlara sahne oldu.

Programa, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı katılarak bayramın manevi ruhunu minik öğrenciler ve yaşlılarla birlikte yaşadı.

Minik misafirler, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin farklı birimlerini gezerek sağlık hizmetleri hakkında bilgi edindi. Bayram şekerlerini odaları dolaşarak toplayan çocuklar, büyükleriyle samimi bir bayramlaşma gerçekleştirdi. Etkinliğin en unutulmaz anlarından biri ise, çocukların kendi elleriyle hazırladıkları resimleri yaşlılara hediye etmesi oldu. Bu özel an, nesiller arasındaki sevgi bağını ve bayramın birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

Sağlıklı Hayat Merkezi, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek sağlık hizmetlerinin ötesinde sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı. Etkinlikte çocukların yüzlerindeki heyecan ve yaşlıların gözlerindeki mutluluk, bayramın paylaşma ve sevgi dolu atmosferini en güzel şekilde yansıttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Bayram Coşkusu - Son Dakika

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