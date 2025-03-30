Bilecik\'te Bayramlaşma Programı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Bilecik Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programı yoğun katılım ve büyük ilgi ile gerçekleşti.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaş ve birçok belediye başkanı, siyasi temsilci ve davetli katıldı.

Etkinlikte, toplumun bir araya gelerek bayramın ruhunu paylaşması ve dayanışma içinde olması dikkat çekti. Konuşmalar sırasında birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, katılımcılar birbirleriyle bayramlaşarak dostane bir atmosfer oluşturdu. Programın sonunda protokol üyeleri ve davetliler, özel bir teşekkür ile organizasyonun başarısına vurgu yaptılar. - BİLECİK