Bilecik\'te Cennet Hurması Dağıtımı

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Bilecik'te belediye ait bahçelerden toplanan 5 ton cennet hurması vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurma fideleri ilk meyvelerini verdi. Üniversite öğrencileri tarafından toplanan yaklaşık 5 ton hurma belediye çalışanları tarafından özenle kasalara dizildi. Ardından hurmalar belli noktalarda vatandaşlara dağıtıldı.

Hurmaları toplayan üniversite öğrencileri böyle güzel bir projede bulunmalarının verdiği mutluluğu dile getirdi.

Öte yandan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar gidip cennet hurması götürdüğü belirtildi. - BİLECİK