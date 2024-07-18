Bilecik\'te Devrilen Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki traktör, başka bir traktörün arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak toprak alana devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesinden Dereköy istikametine seyir halindeki E.K. idaresindeki 11 AN 461 plakalı traktöre, aynı yönde seyir halindeki Ö.Ç. yönetimdeki 11 EE 068 plakalı traktör arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.K.'nin kullandığı 11 AN 461 plakalı traktör yoldan çıkarak toprak alana devrildi. Traktör altında kalan E.K. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktör Pazaryeri Belediyesine ait iş makineleri tarafından kaldırılırken hayatını kaybeden traktör sürücüsü E.K.'nin cansız bedeni ekiplerce çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.