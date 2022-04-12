Bilecik'te düzenlenen Çocuk Şenliğinde 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Seren Serengil "Sarık takmak gerekiyor mu?" diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi

Bilecik'te düzenlenen Çocuk Şenliğinde 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi

BİLECİK Bilecik'te düzenlenen 1'inci Çocuk Şenliğinde 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların eğlenerek keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen 1'inci Çocuk Şenliği renkli görüntülerle sona erdi. Bilecik kapalı pazar alanında iki gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, şişme oyun grupları, survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları ve yarışmalarla keyifli anlar yaşadı.

"Amacımız çocukları eğlendirmek ve gülümsetmek"

Etkinlik alanındaki çocukları ziyaret ederek, sevinçlerini paylaşan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, amaçlarının çocukları eğlendirmek ve gülümsetmek olduğunu belirterek, "Çocuklarımız iki gün boyunca birbirinden güzel oyun ve yarışmalarla gönüllerince eğlendi. Burayı iki gün boyunca 5 bini aşkın çocuk aileleriyle birlikte ziyaret ederek eğlenme fırsatı buldu. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmalarla tatlı bir rekabeti yaşayan çocuklara boya kalemi, boyama sayfaları ve şeker dağıtıldı.