Bilecik'te Enduro & ATV Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Enduro & ATV Şampiyonası Başlıyor

Bilecik, hafta sonu 20 bin ziyaretçi bekleyen Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

18.04.2025 20:13
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- 82 bin nüfuslu il, hafta sonu 20 bin kişiyi ağırlayacak

Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası Bilecik'te başlıyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl;

"Geçen sene 20 bin kişi izledi, bu sene hedefimiz geçen seneki katılımın üzerine çıkmak"

BİLECİK - 82 bin 500 merkez nüfusu olan Bilecik, yarın yapılacak Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'na hazırlanırken, Vali Aygöl, "Türkiye'nin en uzun ve en zor parkurunda yarışmış olacaklar. Geçen yıl 20 bin vatandaş yarışı izledi, bu sene hedefimiz geçen seneki katılımın üzerine çıkmak" dedi.

Türkiye'nin en iddialı parkurlarından biri olarak gösterilen Bilecik Endurobil365 ExtremPark, motor sporları tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Yarın ve pazar günü gerçekleşecek olan Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası, adrenalini doruklarda yaşatacak. Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcular ve izleyiciler katılım sağlayacak.

Zorlu arazi şartları, teknik virajlar ve engellerle dolu olan parkur, yarışmacıların hız ve dayanıklılık becerilerini sınayacak. Organizasyon öncesi Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kurum amirleriyle birlikte alanı inceleyerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Aygöl, bu etkinliğin hem spor turizmine hem de şehrin tanıtımına önemli katkılar sunacağını belirterek, "Bu hafta sonu Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağını gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi yarışın ilk ayağı Bilecik'te başlayacak. Biz burada bir yarış değil festival havasında hazırlığımızı yapıyoruz. Geçen sene son 15 yılın en fazla sporcu ve vatandaş katılımı gerçekleşti. 20 bin vatandaş yarışı izlerken 196 profesyonel sporcu katılmıştı. Bu sene hedefimiz geçen seneki katılımın üzerine çıkmak. Bu hedefi de tutturacağımızı düşünüyorum" dedi.

Öte yandan motor sporları meraklıları için unutulmaz bir hafta sonu sunacak olan şampiyona, heyecan dolu mücadelelere sahne olacak. Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası, adrenalin severleri bir araya getirerek, Bilecik'i motor sporlarında bir merkez haline getirme hedefleniyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Enduro & ATV Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

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