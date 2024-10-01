Bilecik\'te İşçilerden Oturma Eylemi

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Bilecik İl Özel İdare işçileri 81 il genelinde bağlı oldukları Türk-İş Konfederasyonuna destek olmak amacıyla oturma eylemi yaptılar.

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Yol-İş İşçi Sendikası Bilecik İl Temsilciliği bağlı işçiler ücret ve vergideki adaletsizlik, kamuda ücret dengesizliği adına oturma eylemi yaptılar. Temsilcilikten yapılan açıklamada, "Başta KİT'ler olmak üzere kamuda taşeron uygulamasının sürmesi, emeklilikte yeni düzenlemelerin yapılmamasından dolayı Türkiye çapında kamuda çalışan işçi personellerin yapmış olduğu oturma eylemine Bilecik İl Özel İdaresi Türkiye Yol-İş İşçi Sendikası olarak destek verilmiştir. Çalışma hayatında karşılaşılan başta geçim şartları olmak üzere iş barışını bozan gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir" denildi. - BİLECİK