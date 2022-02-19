Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2022 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,1 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Ocak ayında, 2021 Ocak ayına göre yüzde 40,1 oranında artarak 241 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2022 Ocak ayında konutların 74 adedi ilk defa (ilk el satış), 167 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 241 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,6 oranında artarak 75 adet, diğer satışlar ise yüzde 27,7 oranında artarak 166 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 75 konutun 22 adedi ilk satış, 53 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. - BİLECİK