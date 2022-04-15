Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika
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Bilecik'te konut satışları arttı

15.04.2022 11:41
Bilecik'te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2022 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2022 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Mart ayında, 2021 Mart ayına göre yüzde 13,4 oranında artarak 330 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2022 Mart ayında konutların 125 adedi ilk defa, 205 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 330 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 oranında artarak 120 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,1 oranında artarak 210 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 120 konutun 54 adedi ilk satış, 66 adedi ise ikinci el satış oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2022 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. - BİLECİK

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Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı Karabük'te Mart ayında 344 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, konut, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te konut satışları arttı - Son Dakika


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