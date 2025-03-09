Bilecik\'te Kültürel İşbirliği

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'la bir araya gelerek kentin kültürel ve sosyal anlamda sorunlarını ele aldılar.

Ziyarette, Müdür Bircan Bilecik'te yürütülmekte olan Kültür, Sanat ve Turizm çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Toplum Destekli Polis teşkilatı ile yürütülen ortak projeler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Müdür Bircan, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a şükranlarını sundu. - BİLECİK