Yerel

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında "Seçim Tedbirleri Toplantısı" yapıldı.

Vali Aygöl, seçim sürecinin suhuletle geçmesi için il mülki idare amirleri ve ilgili kurum müdürlerinin hazırlıklarını yapmaları talimatını verdi. Toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü 81 ilde gerçekleşecek yerel seçimler için Vali Aygöl Bilecik'te gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talimatlar verdi. 31 Mart Pazar günü için, kamu binaları, siyasi parti binaları, enerji dağıtım istasyonları, parklar gibi bölgelerin risk analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca terör örgütlerinin ve yasa dışı örgütlerin seçime dönük gerçekleşebilecek faaliyetlerinin istihbaratı noktasında çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Seçim günü aksaklıkların yaşanmaması ve seçim güvenliğinin üst seviyeye çıkması için de çalışmaların yürütüldüğü ifade edilirken, sandık kurulacak alanların ışıklandırma ve bina güvenlik kameralarının çalışırlığının denetlendiği açıklandı.

Toplantıda ayrıca, engelli seçmenlere oy kullanmaları konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığı belirtildi. - BİLECİK