Bilecik\'te Sivrisineklerle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek oluşumunu azaltmak amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'te sokak köpekleri ve yaban hayvanlarına yönelik hizmetlerin yanı sıra, sulak alanlar, su birikintisi, gübrelikler ve havuzlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, vatandaşların açıkta su bırakmayarak çalışmalara katkı sağlayabileceği bilgisini verdi. Su birikintilerinin sivrisineklerin üreme alanı olduğuna dikkat çeken ekipler, bu alanların uzun süre açıkta bekletilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sivrisineklerin larva oluşumunu en aza indirmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek popülasyonuna karşı önlem alınmasını hedefliyor. Belediye yetkilileri, bu tür çalışmaları vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için önemsediklerini belirtti. - BİLECİK