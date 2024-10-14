Bilecik'te Sönük Amatör Spor Haftası - Son Dakika
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Bilecik'te Sönük Amatör Spor Haftası

Bilecik\'te Sönük Amatör Spor Haftası

Bilecik'te Amatör Spor Haftası, yoğun katılımla sönük geçti. Yasin Özdemir, etkinliklerin önemini vurguladı.

14.10.2024 11:09
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Bilecik'te Amatör Spor Haftası, bu yıl da yoğun katılım olmazken, sönük kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programına, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yanı sıra çok sayıda kulüp başkanı, şube müdürü, çalıştırıcı ve farklı branşlardan sporcu katıldı. Açılış konuşması yapan Gençlik Spor İl Müdürü Özdemir "Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Bilecik'te sporun ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapılacağını belirtti. Bilecik'te sporu teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşam bilincini yaymayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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