Bilecikli Vatandaş: "Nerede Tatile Gitmek. Onlar Artık Lüks Yaşantı Oldu" - Son Dakika
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Bilecikli Vatandaş: "Nerede Tatile Gitmek. Onlar Artık Lüks Yaşantı Oldu"

13.08.2022 16:58

Bilecik’te tatile gidemediğini belirten bir vatandaş, “Nerede tatile gitmek. Emekli maaşı ile tatile gidilir mi? Biz kendi boğazımızın derdindeyiz. Her şeyi unuttuk. Onlar artık lüks yaşantı oluyor” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te tatile gidemediğini belirten bir vatandaş, "Nerede tatile gitmek. Emekli maaşı ile tatile gidilir mi? Biz kendi boğazımızın derdindeyiz. Her şeyi unuttuk. Onlar artık lüks yaşantı oluyor" dedi.

Bilecik'te vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle tatile gidemediklerini, tatile gitmenin artık lüks olduğunu söyledi. Bir vatandaş, "İyice ekonomi bozuldu yani. O yüzden gidemiyoruz. Bırakın tatili, Bilecik'teki Pelitözü Göleti'ne gidemiyoruz. Hava almaya, serinlemeye gidemiyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Tatile gidemedim. Çok da üzülüyorum, aslında. Emekli maaşı hiçbir şeye yetmiyor. Torunlarım var. İnanır mısınız, yanıma geldiler harçlık vermeye, bir şey isteyecekler diye beraber gitmeye korkuyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz emekli maaşıyla" diye konuştu.

"ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYORUZ"

Bilecik'te başka bir vatandaş ise "2-3 senedir gidemiyoruz. Burayı bırakın, buradan uzaklarda demiyorum şurada gölet var, gölete bile gidemiyoruz. 5-6 kişi minibüs parasını düşünüyoruz gölete giderken. Maalesef çok zor, çok kötü günler geçiriyoruz. Yani bizler değil ama çocuklarımızın geleceği için çok mutsuzum" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Nerede tatile gitmek. Emekli maaşı ile tatile gidilir mi? Biz kendi boğazımızın derdindeyiz. Tatili matili bırak her şeyi unuttuk. Onlar artık lüks geçim oluyor, lüks yaşantı oluyor" diye konuştu.

"BİR BİLET OLMUŞ 1000 LİRA"

Bir genç, "Her şey gerçekten pahalı. İnsan yani hiçbir yere gidemiyor. Bir bilet kesmek istiyorsun bilet olmuş 1000 lira. Yani gidemiyorsun, sıkıntı yaşıyor insanlar" dedi.

Bir vatandaş, "Ancak kendimiz, geçinemiyoruz bile. İki tane çocuk var kız üniversite okuyor, oğlan da çalışıyor ama tatile gidemiyoruz. Avrupa'da olsam tatile giderdim. Türkiye'de ekonomi belli, aldığımız para belli" diye konuştu.

"EMEKLİYİM YETMİYOR YİNE ÇALIŞIYORUM"

Emekli olduğunu ama çalıştığını dile getiren bir başka vatandaş ise "Tatile ben de gidemedim. Çalışıyorum, emekliyim yetmiyor yine çalışıyorum. İkinci bir iş yapacağım diye mücadele ediyorum. Tatil yok zaten, çoluk çocuk evdeyiz bir yere gidemiyoruz. Her şey çok pahalı, hayat pahalı adım atamıyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Bilecik, Nerede, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecikli Vatandaş: 'Nerede Tatile Gitmek. Onlar Artık Lüks Yaşantı Oldu' - Son Dakika

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