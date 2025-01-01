Bilecik'te TOKİ'den 5 Sosyal Konut Açık Artırmaya Çıkıyor - Son Dakika
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Bilecik'te TOKİ'den 5 Sosyal Konut Açık Artırmaya Çıkıyor

Bilecik\'te TOKİ\'den 5 Sosyal Konut Açık Artırmaya Çıkıyor

Bilecik'in Bayırköy beldesinde yapılmış olan 99 sosyal konuttan, satılmayan 5 konut 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma ile satışa sunulacak.

01.01.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
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Bilecik'in Bayırköy beldesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 99 adet sosyal konuttan, satılmayan 5 adet konut yeniden satışa çıkıyor.

Bayırköy Belediyesinden yapılan bilgilendirmede 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık arttırma ile satışı ile ilgili vatandaşların aşağıda yer alan satışa ait şartname metnini inceleyerek başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Bilgilendirmede, "Teklif alma toplantısı 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi' Ankara, TOKİ 'İstanbul Hizmet Binası' konferans salonu internet bağlantıları ile 7 Ocak 2025 Salı günü saat 10: 30'da konutlar, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da işyerleri olacak şekilde yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacak İlgililer, TOKİ Başkanlığı gayrimenkulleri 'Açık artırma' ile satış şartnamesine TOKİ resmi internet adresinden ulaşabilecek" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te TOKİ'den 5 Sosyal Konut Açık Artırmaya Çıkıyor - Son Dakika

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