Bilecik'te gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 380 araç sürücüsüne hız sınırı aşımından dolayı cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında bin 367 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler kapsamında, 380 hız sınırı aşımı, 14 trafik işaret ve levhalarına uymamak, 11 hatalı park ve diğer trafik ihlallerinden dolayı 462 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Trafik Denetimi: 462 Ceza Kesildi - Son Dakika
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