Bilecik\'te Vadipark Sinema Geceleri Başladı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Vadipark Sinema Geceleri" etkinliği başladı.

Açık hava sinema etkinlikleri salı, çarşamba ve perşembe günleri Vadipark'ta devam edecek. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın öncülüğünde düzenlenen program, "Sandalyeni kap gel, mısırın ve içeceğin bizden" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için Pelitözü Mahallesi'nden etkinlik alanına, anayol güzergahı üzerinden saat 19.30, 19.45 ve 20.00'de ücretsiz ring seferleri düzenleniyor. - BİLECİK