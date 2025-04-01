Bilecik\'te Yangın Eğitimi

AFAD ekipleri, Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda görevli personele yönelik yangın eğitimi düzenledi.

Eğitimde, yangınla mücadele yöntemleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılması gereken ilk müdahaleler ele alındı. Eğitim sırasında, katılımcılara teorik bilgiler sunulurken, uygulamalı eğitimlerle de acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları sağlandı. AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem bireylerin güvenliğini artırdığını hem de toplumsal farkındalığa katkı sunduğunu vurguladı.

Eğitim sonunda, yangın tüpü kullanımı ve tahliye tatbikatları gibi pratik uygulamalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, öğrendikleri bilgilerin uygulamadaki önemine dikkat çekti. - BİLECİK