Bilecik\'te Yapı Denetimi Toplantısı

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Bilecik'te Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Mevzuatı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Müdür Yardımcısı Hatice Yeşim Çakır'ın başkanlığında Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Feti Miğal ve şube personelleri tarafından Bilecik'te faaliyet gösteren Yapı Denetimi Kuruluşları ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarları yetkililerinin katılımlarıyla 4 bin 708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Mevzuatı ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. - BİLECİK