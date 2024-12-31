Bilecik\'te Yılbaşı Denetimleri

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ve uzmanlar tarafından zincir marketler başta olmak üzere bir dizi gıda işletmelerine yönelik yılbaşı dolayısıyla denetimler gerçekleşti.

Yapılan denetimlerde gıda güvenliği hedeflendi, alış verişin sıklaştığı yeni yıl öncesi, sağlıksız gıdaların tüketilmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Yeni yıl öncesi satışı artan kuruyemişler, atıştırmalıklar unlu mamuller, beyaz et, kırmızı et grupları ve bunun gibi ürünlerin kontrollerinin sağlamak amacıyla satış ve toplu tüketim yerlerine denetimler arttırıldı.

Açıklamada, "Kentte, 2024 yılında 3 bin 447 adet denetim yapılmış olup, mevzuata aykırı hareket eden gıda işletmelerine '5996' sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmaktadır. Yılbaşında özellikte tüketimi artan alkollü içkilerin satışının ve sunumunun yapıldığı yerlere rutin denetimlerimiz devam etmektedir. Denetimlerde İl Müdürlüğü tarafından verilen satış belgesi ile 'İşletme Kayıt Belge' kontrolleri ve bunun yanı sıra '5996' sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında denetimi yapılan gıda işletmelerinde işletme hijyen şartları, gıda ürünlerinin etiket bilgileri ve ürünlerin izlenebilirlik kontrolleri yapılmaktadır. - BİLECİK