Bilecik\'ten Almanya\'ya Staj Farası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ile Mobilya Dekorasyon Alanı öğrencilerinden oluşan toplamda 10 öğrenci 2 refakatçi öğretmen ile birlikte 15 günlük staj (Mesleki Eğitim) çalışmalarını yapmak üzere Almanya'ya uğurlandı.

Kurum Müdürü, öğretmenler ve ailelerin yer aldığı uğurlama programında öğrencilere hayırlı yolculuklar dilendi. Kurum Müdürü Yusuf Özcan yaptığı kısa açıklamada "Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini, kazanımlarını geldikten sonra diğer arkadaşlarıyla paylaşıp, yetkin ve erdemli bir birey olarak topluma katkı sunmalarını temenni ediyor, tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç biliyorum. Staj programına katılacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyor, hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. - BİLECİK