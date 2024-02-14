Bilecik Valisi Şefik Aygöl, \'Bal Ormanı\' müjdesini verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte bu yıl ikincisi düzenlenen Arıcılık Paneli'ne katılarak, 'Bal Ormanı' müjdesini verdi .
Bilecik Valiliği, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 'Arıcılık Paneli' düzenlendi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Şaban Keskin, Samsun Büyükşehir Belediyesi görevlisi Dr. Ali Korkmaz, uzman arıcı Halil Bilen, Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, kurum müdürleri, oda ve birlik başkanları ve arı yetiştiricileri katıldı.
Vali Şefik Aygöl, "Bal gibi bir çalışma yapıyoruz" diyerek başladığı konuşmasında; "Valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz olarak her daim arıcılarımızın ve arıcılar birliğimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sene yeniden bin adet kovan desteği hazırlığı yapıyoruz. Bilecik'e de 'Bal Ormanı' yapacağız" dedi. - BİLECİK
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