Bilgi Evi okul gibi faaliyet gösteriyor

Bilecik Belediyesi Bilgi Evi Matematik Müzesi, bu dönemde de yüzlerce öğrenciye eğitime destek kurslarını sunmaya devam ediyor.

Gençlere ve öğrencilere yönelik birçok anlamlı çalışmayı uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi tarafından verilen eğitimlerde matematik dersleri görsel materyallerle öğretiliyor. 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla verilen eğitimlerde öğrenciler, matematik derslerine ait birçok işlem ve formülü uygulamada deneme fırsatı buluyor.

Belediye araçlarıyla ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor

Bilecik Belediyesi araçlarıyla ücretsiz ulaşım imkanının da sunulduğu kurslara bu hafta, Murat Hüdavendigar Ortaokulu, Edebali Ortaokulu, 700. Yıl Ortaokulu, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu, Bayırköy Ortaokulu ve TOKİ Ortaokulu öğrencileri katılacak.

Bu hafta 600 öğrencinin katılacağı eğitime destek kursları kapsamında 6 ve 7'inci sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde uygulamalar anlatılacak. Pi Günü etkinlikleri kapsamında ise öğrenciler, matematik derslerine yönelik birçok konuyu uygulamada öğrenebilme fırsatı yakalayacak. - BİLECİK