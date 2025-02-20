Bilim Felsefesi Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Bilim Felsefesi Konferansı Düzenlendi

Bilim Felsefesi Konferansı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Zekai Şen'in katılımıyla 'Bilim Felsefesi' programı yapıldı.

20.02.2025 09:05
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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bilim Felsefesi" adlı programda, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, programın akademi dünyası için hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başladı. Gerçek bilim insanı Prof. Dr. Zekai Şen'in felsefeyle özel olarak ilgilendiğini belirten Rektör Sözbir, kendisini Düzce Üniversitesi'nde ağırladıkları için memnuniyetini ifade etti.

"Bilim hikmetle anlamlı hale geliyor"

Felsefenin bilimi anlamı hale getirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, bilimsel verilerin mantık süzgecinden geçirilerek felsefeyle yoğurulup gerçek bilimin elde edilmesinin önemine değindi. Felsefenin bilimin doğrulanmasını sağlayan bir bilim dalı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sözbir, bilimin hikmetle anlamlı hale geldiğini, irfanla birleştiğinde ise insanlığa yararlı bilginin ortaya çıktığını belirterek sözlerini sonlandırdı.

"Eski Yunan'dan önce de felsefe vardı"

Konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Prof. Dr. Zekai Şen, Düzce Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Felsefenin tanımı ve dalları hakkında bilgiler paylaşan Şen, felsefenin kültürümüzde anlamının hikmet olduğunu dile getirerek bugün maddeci düşünceye dönüştüğü tespitinde bulundu. Eski Yunan'dan önce de felsefenin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zekai Şen, Eski Yunan'ın diğer medeniyetlerin katkılarıyla geliştiğini sözlerine ekledi.

Bilginin tarihi gelişme sürecini; görmek, duymak, şüphe etmek, deney yapmak ve kurumsallaşmak başlıkları altında açıklayan Prof. Dr. Şen, felsefenin bilgiden şüphe etme anlamına geldiğini dillendirdi. Akıl işlevi döngüsü, bilimin temelleri ve ölçütlerinden de söz eden Prof. Dr. Zekai Şen, İslam medeniyetinin bilime büyük katkısı olduğunu vurgulayarak yapılan bilimsel çalışmaları örneklerle anlattı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Zekai Şen, bilim felsefesi hakkında ufuk açıcı değerlendirmelerde bulunarak katılımcıların farklı bakış açıları geliştirmesine önemli katkı sağladı. Program, soru-cevap bölümü ve hediye takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilim Felsefesi Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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