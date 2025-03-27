Bingöl'de Aşevi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Bingöl'de Aşevi Projesi Devam Ediyor

Bingöl\'de Aşevi Projesi Devam Ediyor

Bingöl'de her gün 256 haneye sıcak yemek ulaştırılıyor, proje 2010'dan beri devam ediyor.

27.03.2025 13:03
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Bingöl'de, Türk Kızılay iş birliğinde her gün 256 hanede yaşayan bin 48 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen Aşevi Projesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Aşevi Projesi'nin başarıyla devam ettiğini kaydeden Vali Usta, "2010 yılından beri kesintisiz ve başarıyla yürüyen proje kapsamında kuru gıda, et, tavuk, sıvı yağ, tereyağı gibi her türlü ihtiyacı vakıf olarak biz karşılıyoruz. Kızılay da bunları aşevinde gıda mühendislerimizin kontrolünde ve hijyenik şartlarda yemeğe dönüştürerek her gün 256 hanede yaşayan bin 48 vatandaşımıza sıcak yemek olarak ulaştırıyor. Bu hizmete mübarek Ramazan ayı boyunca da devam ettik. Ramazan ayında ve yıl boyu çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edip onlara teşekkür ettim. Bingöl Valiliği olarak sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Aşevi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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