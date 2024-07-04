Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Yeniyazı Köyü'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.
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