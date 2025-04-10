Bingöl'de İki Saate 4 Mevsim

Bingöllüler, iki saatte 4 mevsimi de yaşadı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar, iki saat içerisinde 4 mevsimi yaşadılar. Vatandaşlar, aniden bastıran kara yakalanırken, 2 saat sonra güneşli havanın keyfini çıkardı.

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde vatandaşlar sürprizle karşılaştı. Bir anda kar yağışına yakalanan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Bir süre etkili olan kar yağışı, yerini rüzgarlı havaya bıraktı. Şiddetli rüzgar nedeni ile zor anlar yaşayan vatandaşlar, bir süre sonra ise açan güneşin keyfini çıkardı. Birkaç saat içinde 4 mevsimi bir arada yaşayan vatandaşlar, uzun zaman sonra böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.