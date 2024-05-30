Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi

Bingöl\'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi

Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Gözertepe, Gerçekli, Gönülaçan ve Kavaklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Güzel, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

30.05.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Gözertepe, Gerçekli, Gönülaçan ve Kavaklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerin sorunları, ihtiyaçları, yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Güzel, çeşitli konularda vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Güzel, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Köy ziyaretleri sırasında çocuklarla da sohbet eden Kaymakam Güzel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yapılan ziyaretlerde Kaymakam Güzel'e, İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Barut, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz Işılar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhammet Deniz ve İlçe Özel İdare Müdürü Muhittin Kaya eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Muhammet Güzel, Muhammet Deniz, Muhittin Kaya, Jandarma, Kavaklı, Bingöl, Genç, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, 4 köyü gezerek vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement