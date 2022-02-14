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Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - Son Dakika

Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

14.02.2022 00:58
Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı

Milli sporcu Birgül Erken, dünyada bir daha kırılamayacak bir rekorun deneme antrenmanı için Sivas'ta buzla kaplı Tödürge Gölü'ne daldı.

Milli sporcu Birgül Erken, dünyada bir daha kırılamayacak bir rekorun deneme antrenmanı için Sivas'ta buzla kaplı Tödürge Gölü'ne daldı.

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde 'kuş cenneti' olarak da bilinen buzla kaplı Tödürge Gölü'nde kırılması zor bir yünya rekoruna imza atmak için deneme antrenmanı yaptı. Erken. buzla kaplı göle girip buz kütlesi altında yatay dalış gerçekleştirdi. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen antrenman izleyenlerin içini dondurdu. Profesyonel dalgıçlar dışında hiç kimsenin buzun üzerine çıkmasına izin verilmedi. Deneme antrenmanı beklentilerin üstünde oldu. Erken, Rusya'da planlanan rekor denemesini ise Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdi.

Birgül Erken yaptığı açıklamada Sivas'ta dünyadaki benzerlerinden daha güzel bir buz altı dalış lokasyonu keşfettiklerini belirterek, "Burada bir buz altı dalış lokasyonu tespit ettik. Dünyada buz altı dalış lokasyonlarına çok benzer ve onlardan daha da güzel ve daha da uygun hale gelebilecek bir cevher var elimizde. Biz burada yatay olarak bir dünya rekoru kırmayı planlıyoruz. Bugün bunun denemesini gerçekleştiriyoruz. Teknik olarak alt yapıyı hazırladık. Gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir" şeklinde konuştu.

Rekor denemesi Türkiye'de yapılacak

Erken, gerçekleştirdikleri antrenman sonrası Rusya'da planladıkları rekor denemesini Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Bu benim için de bir ilkti. Soğuktan dolayı bazı endişelerim vardı. Üşür müyüm, tamamlayabilir miyim diye düşündüm. Hızlı bir şekilde adapte oldum. Dalış uzmanları ve güvenlik ekipleri bana destek oldular. Sivas Valimiz ve Zara Kaymakamımız destek verdiler. Bu destek olmasaydı bu rekor denemesini Rusya'ya yapmak zorunda kalacaktık. Ama ilk tercihimiz güzel ülkemiz oldu. Teknik ekibimizle bugün yaptığımız incelemede denemenin burada yapılabileceğini gördük. Rekoru buraya getireceğiz inşallah" dedi.

"Elimizden alınamayacak bir rekor kıracağız"

Erken, bir daha Türkiye'den alınamayacak bir rekor kıracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Burada rekoru küresel ısınmaya ithaf ederek kıracağız. Geçtiğimiz yıl buz kalınlığı uygun değildi ama bu yıl muhteşem bir buz var. Suyun altı muhteşem. Gölün dip yapısı da uygun. Yaz aylarında da keşifler yapmıştık. Bugün rekorun ayak sesleri duyuldu. Bir daha elimizden alınamayacak bir rekor kıracağız. Rekor Türkiye'de kalacak. Bunun sözünü verebilirim. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum." - SİVAS

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Türkiye, Rusya, Milli, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir daha kırılamayacak bir rekor için buz altına daldı - Son Dakika


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