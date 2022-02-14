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Bir startup hikâyesi: Üniversiteliler organik atıkları faydaya dönüştürüyorlar - Son Dakika

Bir startup hikâyesi: Üniversiteliler organik atıkları faydaya dönüştürüyorlar

14.02.2022 09:22
Bir startup hikâyesi: Üniversiteliler organik atıkları faydaya dönüştürüyorlar

Üniversitesi öğrencilerinin, organik atıkları faydaya dönüştüren sosyal girişim yolculuğu büyüyerek devam ediyor.

Üniversitesi öğrencilerinin, organik atıkları faydaya dönüştüren sosyal girişim yolculuğu büyüyerek devam ediyor. Öğrencilerin 'kendi kendine yeten bir bahçe sistemi' olarak tanımladığı ve PLANTRIC adını verdiği sosyal inovasyon projesi büyüdü ve şirketleşerek New York'ta ilk ofisini açtı.

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye giren, belgesellere konu olan ve yabancı televizyon kanallarına konuk edilen 'PLANTRIC' girişimi üyeleri Aylin Yazıcı, Can Zenginel ve İlayda İnce serüvenleri hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

'Sıfır atık' mottosuyla yola çıkan ve Doğuş Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'PLANTRIC' ekibinden Pazarlama Sorumlusu Can Zenginel, "Dünya çapında 3 bin 865 başvurunun yapıldığı ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen yarışmada Türkiye'de 1'inci olduk ve global finalist olarak seçildik. Dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalıştığımız projede, elde ettiğimiz başarı sonrası ilk prototipimizi üniversitemizde üreterek AR-GE çalışmalarına başladık" diye konuştu.

"Belediyelerle de çalışma başlattık"

Prototiple elde edilen başarılı sonuçlar sonrası müşteri görüşmelerine başladıklarını ifade eden İş Geliştirmeden Sorumlu İlayda İnce, "Tüm bu süreçler devam ederken, 44 ülke arasından seçilen ve 4 ülkenin içinde bulunduğu 'Değişimin Yenilikçileri' belgeselinde yer alarak Türkiye'yi temsil ettik. Şu an yurt içinde sürdürülebilirlik temasıyla hareket eden birçok firmayla görüşmelerimiz sürüyor. Bu kapsamda faaliyet gösteren bir otel ile anlaşmaya vardık. Otelin organik atıklarını faydaya dönüştüreceğiz. Aynı zamanda belediyelerle de atıkların komposta dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar başlattık" dedi.

"Startup ruhundan taviz vermeden devam edeceğiz"

Tasarımdan Sorumlu Aylin Yazıcı ise, "Dünyayı daha yeşil ve sürdürülebilir bir gezegen yapmak için büyük bir motivasyonla çıktığımız yolculuğumuzda bugün şirketleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Startup ruhundan taviz vermeden devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Doğuş Üniversitesi, İhlas Haber Ajansı, New York, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir startup hikâyesi: Üniversiteliler organik atıkları faydaya dönüştürüyorlar - Son Dakika


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