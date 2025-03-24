Birçok İlde Ekrem İmamoğlu İçin Destek Eylemi Sürerken, CHP Cumhurbaşkanı Adayını Belirlemek İçin Ön Seçime Gitti... İl İl Yaşananlar Şöyle

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte belediye yöneticileri ve iş insanlarının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar nedeniyle birçok ilde vatandaşlar yaşananlara sokaklarda tepki gösterdi. İşte il il yaşananlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 kişi tutuklanmıştı. Gözaltılar yurtta tepkiyle karşılandı.

Yaşananlara tepkilerini gösteren vatandaşlar dün İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sandıklara giderek oy kullandı.

Öte yandan Türkiye'deki protestolar dış basının gündeminde de ilk sıralarında yer aldı.

İstanbul

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında oy verme işlemi, sabah saat 9: 00'da başlayarak akşam 19: 00'a kadar devam etti.

Oy verme işleminin ardından İstanbul'da binlerce yurttaş Saraçhane'ye akın etti. Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir. Her birisi teker teker tutanak altında, teker teker sisteme işlenmiş halde. Daha 2 bin 600'ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken üyelerimizden ve dayanışma sandığından sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir" dedi. Özel, meydanlarda her gün 20: 30'da buluşmak üzere mücadele çağrısı yaptı.

Saraçhane'deki mitingde Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın mektubunu okudu. Özdağ, mektubunda "Siz bu mücadele ile sadece Ümit Özdağ'a, haksız şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmıyorsunuz. Siz Türkiye'nin geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Sizlerin demokratik bir hukuk devletinde yaşamasına sahip çıkıyorsunuz" dedi.

Öte yandan Saraçhane'deki mitingin ardından göstericilere biber gazı ile müdahale edildi. Gazdan etkilenen bazı göstericiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı göstericiler İBB binasına sığınırken, bazıları ara sokaklara dağıldı.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Konferans Salonu'ndaki iftar prgramında gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "20 milyon insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" dedi.

Akşam saatlerinde binlerce yurttaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Kızılay'da Güvenpark'ta bir araya geldi. Kalabalığa müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri darp ederek gözaltına aldı.

İzmir

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için sandıklarda oy kullanma işlemleri devam ederken parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taktığı CHP İzmir'in en yaşlı üyesi olan ve 104 yaşındaki Şaban Yaylalı da ön seçimde tek aday olan ve hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için oyunu kullandı.

Öte yandan protestolara devam eden öğrenciler, İzmir'de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bornova'dan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na yürümek isteyen öğrencilere polis, TOMA'lardan tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Osmaniye

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için oy kullanma işlemi için Osmaniye'de vatandaşlar sandığa gitti. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, tüm yurttaşları oy kullanmaya davet etti.

Edirne

Ön seçimde Edirne genelinde toplam 34 sandık kuruldu. Oyunu kullanmaya gelen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Oy verme işlemlerinin ardından vatandaşlar, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı.

Van

Van'da ön seçim için vatandaş erkenden sandıklara gitti. Van'da yaklaşık 15 bin kişinin sandık başına gittiği belirtildi.

Kars

Kars'ta ön seçim kapsamında CHP Kars İl Başkanlığı ile 7 ilçe başkanlığında sandıklar kuruldu. CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, "Halkımız bugün bize bir demokrasi şöleni yaşatıyor" dedi.

Malatya

Ön seçim, Malatya'da yoğun katılımla devam etti. 35 sandıkta yaklaşık 12 bin üyenin oy kullandığı Malatya'da dayanışma sandıklarında yoğunluk yaşandı. Sayımlar sonucunda İmamoğlu'na toplam 87 bin 408 kişi oy verdi.

Amasya

Amasya'da ise çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeden partililer sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar da çizdikler resimleri sandığa atarak İmamoğlu'na destek mesajı verdi.

Eskişehir

Eskişehir'de dayanışma sandıklarına yoğun talep oldu. Vatandaşlar, sandık başlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla

Ön seçime yoğun bir katılımın olduğu Muğla'nın Menteşe ilçesinde de dünyaevine giren bir çift oy kullanmak için gelin ve damatlığıyla sandığa gitti.

Muğla'da ön seçim için oy verme işlemlerinin ardından İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin protestolar devam etti. Polis üniversite öğrencilerine müdahale etti, 5 öğrenci gözaltına alındı.

Çorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimini Çorum'da takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Ekrem Başkan'a sahip çıkıyoruz. Onların bükemedikleri bileklerine kelepçe takmaya çalışanlara inat onunla birlikteyiz" dedi.

Hatay

CHP Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için Hatay'da kurulan sandıklara vatandaşlar akın etti. 70 yaşında oy kullanmaya gelen bir vatandaş, geçinemediğini ifade etti.

Bursa

Bursa'da yurttaşlar CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için sandık başına gitti. Kentte, 50 bin 770 parti üyesi ve on binlerce yurttaş dayanışma sandıklarında oylarını kullandı.

Akşam saatlerinde ise Bursa'da protestolar devam etti. Eski stadyumdan Heykel'e yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş polis müdahalesinde yaralandı.

Rize

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın memleketi Rize'de de halk yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat

Yozgat'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için 3 bin 947'si parti üyesi olmak üzere, toplam 15 bin 820 kişi sandık başına gidip, oy kullandı.