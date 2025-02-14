BİRTEK-SEN Başkanı Gözaltına Alındı

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, işçilerin Demokrasi Meydanı'nda yapacağı basın açıklaması öncesinde gözaltına alındı.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde iş bırakan işçilerin Demokrasi Meydanı'nda yapacağı basın açıklaması öncesinde, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı. Bugün yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde Mehmet Türkmen'in sabah saatlerinde evinin önünde gözaltına alındığı ve ifadesi alınmak üzere Başpınar Organize Sanayi Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, gözaltının savcılık talimatıyla gerçekleştiğini belirtti.

Gaziantep Valiliği, kent genelinde yapılacak tüm eylem ve basın açıklamalarını dün yasaklamıştı.