Bisikletli düğün konvoyu - Son Dakika
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Bisikletli düğün konvoyu

26.07.2022 12:38
Bisikletli düğün konvoyu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisiklet sporcusunun düğün konvoyu bisikletlerle yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisiklet sporcusunun düğün konvoyu bisikletlerle yapıldı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Bisiklet tutkunu olan Göksel ve Yasemin Celep çifti dünya evine girdi. Çiftin düğün konvoyunda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kocaeli Triatlon Spor Kulübü üyesi olan Göksel Celep'i, kulüp üyeleri yalnız bırakmadı. Sporcular, genç çiftin düğün arabasının arkasında bisikletleriyle konvoy yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Bisikletli düğün konvoyu bir süre ilerledikten sonra sporcular damat Göksel Celep'i araçtan indirerek oyun havasıyla coşkulu anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşlar ise müzikle tempo tutarken, o anları da cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"Güzel bir etkinlik oldu"

Profesyonel olarak bisiklet sporcusu olduğunu söyleyen damat Göksel Celep, "Bu işi sürekli yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız profesyonel olarak yarışçılar, ben de bisiklete binmeyi profesyonel olarak yapıyorum. Böyle güzel bir etkinlik oldu. Çevremize de var olduğumuzu hissettirmek, Gebze'de böyle bisiklet grubu olduğu konusunda bilgilendirmek amacıyla böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Çok da güzel oldu. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Bir farkındalık oluşturduk"

Triatlon Spor Kulübü Başkanı Harun Cambazoğlu ise "Bugün sporcumuz Göksel Celep'in izdivacı için buradayız. Biz, bisiklet dostları ve bisikletseverler olarak İnşallah güzel bir bisiklet korteji yaptık. Hem de bir farkındalık oluşturduk ve bu mutlu gününde sporcumuzu yalnız bırakmamış olduk" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Göksel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisikletli düğün konvoyu - Son Dakika

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