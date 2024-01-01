Bitlis Adilcevaz\'da çiftçiler traktör bakımına başladı

Tarımda önemli bir yere sahip olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki çiftçiler, önümüzdeki sezon için şimdiden traktörlerinin bakımını yapmaya başladı.

Cevizi, fasulyesi, domatesi ve patatesiyle bilinen ve yaz döneminde yüzlerce kişiye ekmek kapısı olan tarım arazilerinde kullanılan traktörler şimdi de bakıma alındı. Tamircilerin yolunu tutan çiftçiler, şimdiden traktörlerinin bakımını yaparak ilkbahar aylarında sıkıntı yaşamak istemiyor.

Oto tamircisi Cabir Demir, bölgenin tarım alanlarıyla iyi bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kış aylarında bölgede bulunan traktörlerin çoğu bir daha ki sezona hazırlık için bize getiriliyor. Bizim için de bir ekmek kapısı. İşimizden ve müşterilerimizden memnunuz" dedi.

Yunus Vural isimli çiftçi de, yaz aylarında traktörleri çok kullandıklarını belirterek, "Yazın işlerimiz aksamasın diye traktörlerimizin bakımlarını şimdiden yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS