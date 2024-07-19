Bitlis Eren Üniversitesi'nin Van Gölü Suyundan Ürettiği BEREN Markası Tescillendi

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BİTLİS (İHA) – Bitlis Eren Üniversitesi'nin Van Gölü'nün sodalı suyundan ürettiği sıvı sabun ve diğer ürünlerini içeren BEREN markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Bitlis Eren Üniversitesince Van Gölü suyundan üretilen Beren markalı sıvı sabun, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, markalaşma sürecinde önemli katkıları bulunan Dr. Öğr. Üyesi Erhan Onat'a teşekkür etti.

Rektör Elmastaş, yaptığı açıklamada, "Van Gölü'nün sodalı suyundan sıvı sabun üretimi başta olmak üzere çok sayıda ürün üretmeyi hedefleyen üniversitemizin markası BEREN, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. BEREN'in markalaşmasında büyük emekleri olan Dr. Öğr. Üyesi Erhan Onat hocamıza teşekkür ediyorum. Üniversitemize ve Bitlis'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Marka tescil belgesine göre, BEREN markası 19 Eylül 2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunacak. Bu gelişme, Bitlis Eren Üniversitesi'nin yenilikçi ve çevreci projelerinin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, bu tescil ile birlikte üniversitenin ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliği de garanti altına alınmış oldu. BEREN markası, doğal ve sağlıklı ürünler geliştirme misyonuyla bölgeye hem akademik hem de ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor. - BİTLİS