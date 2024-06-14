Bitlis'te 26 kilo metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te 26 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 26 kilo 150 gram metanfetamin ele geçirildi. Bitlis Valiliği, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları değerlendirilen 2 aracın durdurulduğunu ve yapılan aramalarda 26 parça halinde toplamda 26 kilo 150 gram metanfetamin maddesi bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, şüphelilerden elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL ve 1,5 milyon liralık çekin de suçtan el konulduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

14.06.2024 15:05
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Bitlis'te 26 kilo metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 26 kilo 150 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları neticesinde, Bitlis güzergahının kullanılarak Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağının değerlendirildiği belirtilerek, "Aynı zamanda öncü artçı şekilde hareket ettiği tespit edilen 2 araç ilimiz girişinde durdurulmuş, yapılan aramalar neticesinde 26 parça halinde toplamda 26 kilo 150 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca şahıslardan suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL ve 1,5 milyon liralık çeke el koyulmuştur. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te 26 kilo metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te 26 kilo metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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