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Bitlis'te 26 kilo metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 26 kilo 150 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları neticesinde, Bitlis güzergahının kullanılarak Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağının değerlendirildiği belirtilerek, "Aynı zamanda öncü artçı şekilde hareket ettiği tespit edilen 2 araç ilimiz girişinde durdurulmuş, yapılan aramalar neticesinde 26 parça halinde toplamda 26 kilo 150 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca şahıslardan suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL ve 1,5 milyon liralık çeke el koyulmuştur. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir" denildi.