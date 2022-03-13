Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti - Son Dakika
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Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti

13.03.2022 15:53

Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçtiBİTLİS Türkiye'nin en çok kar alan ili olan Bitlis'te son yağışlarla birlikte bu mevsim yağan kar miktarı 8 metreyi geçti.

Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti

BİTLİS Türkiye'nin en çok kar alan ili olan Bitlis'te son yağışlarla birlikte bu mevsim yağan kar miktarı 8 metreyi geçti.

Aldığı kar miktarı nedeniyle 'karın başkenti' olarak anılan Bitlis'te yoğun kar yağışı devam ediyor. Özellikle son bir kaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle kent tamamen kara gömüldü. Önceki yıllara kıyasla geçen yıl karın az yağdığı Bitlis'te bu yıl rekor miktarda bir yağış gerçekleşti.

Meteoroloji verilerine göre, Aralık 2021 ile Mart 2022 ayları arasında Bitlis'e yağan kar miktarı 8 metre 5 santimetre olarak ölçüldü. Tek katlı evler ve araçların kar altında kaybolduğu şehirde son 24 saatte yağan kar ise 58 santimetre olarak ölçüldü.

Bu sezon Bitlis'e düşen toplam kar miktarı 8 metre 5 santimetreyi bulurken, kentte etkili olan yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti
Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti
Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti

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Türkiye, Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te bir mevsimde yağan kar 8 metreyi geçti - Son Dakika
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