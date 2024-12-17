Bitlis'te Dart İle Rekabet Başladı - Son Dakika
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Bitlis'te Dart İle Rekabet Başladı

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Bitlis'te 40 okuldan 400 sporcunun katıldığı dart il birinciliği müsabakaları başladı.

17.12.2024 09:50
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- Bitlis'te okul sporları heyecanı yaşanıyor

BİTLİS - Bitlis'te 40 okuldan yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla 2024 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan 'Okullar arası dart il birinciliği' müsabakaları başladı.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği'nin 2024 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan 'Okullar arası dart il birinciliği' müsabakaları başladı.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalara 40 okuldan yaklaşık 400 sporcu katılırken, birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı dart il birinciliğinde, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti. Müsabakalara katılan öğrenciler, hem bireysel hem de takım olarak yarışacak ve en iyi performansı sergileyenler, bölge ve Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazanacak. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen bu etkinlik, sporculara sadece fiziksel yeteneklerini geliştirme imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda strateji ve zihinsel dayanıklılık açısından da büyük bir deneyim kazandırıyor. Turnuvada, öğrencilerin gösterdiği performans büyük ilgi toplarken, okul takımları arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Dart oyununun gün geçtikçe yaygınlaştırdıklarını belirten Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Rıfat Kırmızızambak, "Bitlis'te okul sporları dart müsabakaları başladı. Daha önce bu müsabakaları Tatvan'da yapıyorduk. İlimizde yeni spor salonumuz açıldığı için artık burada yapıyoruz. Bu müsabakalara 30 okul ve 40 takımımız katıldı. Maçlar bugün başladı. Yaklaşık bir hafta devam edecek. İnşallah ileri zamanlarda buradan, bu spordan milli sporcular yetişecek. Güzel bir spor dalı, bunu Bitlis'e de aşıladık. Katılım da her sene daha da fazlalaşıyor. Burada dereceye girecek olanlar bölge müsabakalarına katılacak. Yine bölgede de derece yapanlar Türkiye finaline katılacaklar. Buradan da derece yapanlar milli takıma seçilecekler" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Bitlis, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Dart İle Rekabet Başladı - Son Dakika

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